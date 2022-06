Palermo | arrestato il condidato Fdi Francesco Lombardo per voto di scambio politico-mafioso

Pubblicità

fattoquotidiano : Palermo, il candidato di Forza Italia arrestato si ritira dalle elezioni e risponde al gip: “Nessun patto coi boss” - petergomezblog : Palermo, un altro candidato arrestato per aver chiesto i voti a un boss di Cosa nostra: è un esponente di Fratelli… - GianlucaVasto : Palermo. Fratello di Taglia appena arrestato. Schifo! Altro scambio politico mafioso. Poi, quando vengono eletti, q… - RFHomer : RT @FQLive: #ULTIMORA Mafia: voto di scambio, arrestato un candidato Fdi Comune Palermo - Tsanlicandro : RT @fattoquotidiano: Conte: “Candidato di FdI arrestato a Palermo? Sta diventando una questione nazionale, è il secondo caso nel centrodest… -

'Alla luce di quello che sta succedendo in queste ore a, con l'arresto di un altro esponente candidato in sostegno di Lagalla, risultano ancora più sconcertanti le dichiarazioni di Tajani e ...Mafia, Lagalla: 'I partiti chiedano le dimissioni degli impresentabili' Un altro aspirante candidato al consiglio comunale diper scambio elettorale politico - mafioso. La Squadra mobile dihaFrancesco Lombardo, candidato di Fratelli d'Italia, assieme a Vincenzo Vella, mafioso del ...La polizia ha arrestato con l'accusa di scambio elettorale politico - mafioso il candidato al Consiglio comunale di Palermo di Fratelli d'Italia, Francesco Lombardo (ex consigliere comunale ...Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "È notizia di poco fa: un secondo arresto a Palermo, a distanza di due giorni, tra i candidati del centrodestra. Un'altra accusa di voto di scambio elettorale politico-mafi ...