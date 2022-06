PadelArtisti | nuovo evento in Versilia | presenti tanti vip

(Di venerdì 10 giugno 2022)ritorna: parata di vip inper lo specialeun anno dopo Tutto è partito da qui. E un anno dopo, la, nata da un’intuizione di Simone Barazzotto (già direttore generale della BasketArtisti) torna a Forte dei Marmi, in, dove tutto è cominciato. Dal 12 al 14 giugno, infatti, si svolgeranno le competizioni di questa prima tappa bis del Trofeo(la prima delle due date si è tenuta a Sciacca, in Sicilia), che vedrà scendere in campo al Tennis Club Raffaelli di Forte dei Marmi,personaggi dello spettacolo, della tv e vecchie glorie dello sport, tra ritorni a novità. Lasul territorio nazionale è l’unico, vero team di volti noti al grande pubblico, amanti del Padel, che giocano ...

Corriere dello Sport

