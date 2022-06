Ounas | anche lui in rotta con il Napoli | Torino e Monza su di lui

Pubblicità

calsciomercato : Interessamento del Torino per Ounas, in uscita dal Napoli. Su di lui anche il Monza #Torino #Monza #Calciomercato - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Troise: 'Archiviate le situazioni Mertens e Ounas, il Napoli andrà su Deulofeu, gli azzurri seguono anche V… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Troise: 'Archiviate le situazioni Mertens e Ounas, il Napoli andrà su Deulofeu, gli azzurri seguono anche V… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Troise: 'Archiviate le situazioni Mertens e Ounas, il Napoli andrà su Deulofeu, gli azzurri seguono anche V… - apetrazzuolo : IL PARERE - Troise: 'Archiviate le situazioni Mertens e Ounas, il Napoli andrà su Deulofeu, gli azzurri seguono anc… -

è l'ennesimo calciatore che non sembra disposto a rinnovare con il Napoli. Su di lui c'è l'interesse del Torino e del Monzanon sembra voler rinnovare con il Napoli. Il calciatore scade nel 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare. Su di lui, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, ci sarebbe ......partente Adam, in scadenza nel 2023 e mai pienamente coinvolto in un progetto nel quale, in mezzo a tanti possibili partenti, si staglia la sagoma del subentrante Deulofeu . Leggi- ...La coda al bivio di mercato tra il rinnovo contrattuale e l'addio al Napoli si sta allungando. Dopo Koulibaly e Ounas, anche Fabian Ruiz non ha accettato il prolungamento contrattuale di un anno con i ...Il punt di TMW sul mercato in entrata e in uscita del Napoli. Giovanni Ibello. I colleghi di TMW analizzano la situazione di casa Napoli. Il Napoli è pronto ad un restyling massiccio del pacchetto di ...