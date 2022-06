Oroscopo del weekend di Paolo Fox dell’11-12 giugno | alcuni potranno incontrare l’anima gemella

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 10 giugno 2022) Come sarà per i segni questo secondodi? Qualcuno avrà modo di rilassarsi in riva al mare. Altri, invece, non riescono a liberarsi del giogo del lavoro ed avranno anche qualche tensione di troppo. A spiegarlo è stato l’astrologoFox che, come ogni settimana, dà le anticipazioni sul futuro dei segni per ilsu DiPiùTV.del mese didiFox: tutti i segni Ariete,del: arriva l’amore Momento magico per l’amore. Questola passiona la fa da padrone, ricaricatevi: è in arrivo una settimana non proprio semplicissima. Toro, siate audaci questoI nati sotto il segno del Torofare una ...