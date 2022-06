Ordina una pizza al 112, ma è una richiesta di aiuto: fermato il marito molesto (Di venerdì 10 giugno 2022) Ha alzato il telefono e ha chiamato il 1 12 dicendo di voler Ordinare una pizza . In realtà, dietro quell'insolita "comanda", si celava una richiesta di aiuto , da parte di una donna impaurita dal comportamento... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 giugno 2022) Ha alzato il telefono e ha chiamato il 1 12 dicendo di volerre una. In realtà, dietro quell'insolita "comanda", si celava unadi, da parte di una donna impaurita dal comportamento...

