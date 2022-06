Omicidi di Sarzana | ' trovato materiale interessante' ma Bedini non risponde al Gip

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il caso dell'unico indagato per i due delitti, avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro. L'uomo avrebbe dovuto trovarsi in cella da quattro ...

Il caso dell'unico indagato per i due delitti, avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro. L'uomo avrebbe dovuto trovarsi in cella da quattro ...... il falegname di 32 anni arrestato lunedì scorso e accusato dell'omicidio volontario di Nevila Pjetri, la prostituta albanese trovata uccisa sul greto del torrente Parmignola a Marinella di...(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Daniele Bedini, il falegname di 32 anni arrestato lunedì scorso e accusato dell'omicidio volontario di Nevila Pjetri, la prostitu ...Il caso dell'unico indagato per i due delitti, avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro. L'uomo avrebbe dovuto trovarsi in cella da quattro mesi ...