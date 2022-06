Omaggio al poeta Gianni Clerici (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo scriba era un poeta, un artista, un letterato. Poi, per la fortuna degli amanti dello sport e della sua narrazione, era capitato che avesse deciso di immolare la sua cultura smisurata sull’altare del tennis. Il Pindaro della racchetta se n’è andato fra la fine del Roland Garros e l’inizio di Wimbledon, come a non voler togliere luce né all’impresa di Rafael Nadal, né al racconto di ciò che accadrà in una delle cattedrali di cui è stato custode, quella dove il capo-giardiniere Robert Twynam considera “ogni filo d’erba un individuo, con le sue esigenze, un suo destino, e soprattutto il diritto inalienabile di crescere su quel prato benedetto” e di cui lui raccontava le fragole con la panna e i gesti bianchi dei protagonisti con grazia, ironia, talvolta con sarcasmo, sempre con un’intelligenza superiore. Bisognerebbe leggerle tutte le parole di Gianni ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo scriba era un, un artista, un letterato. Poi, per la fortuna degli amanti dello sport e della sua narrazione, era capitato che avesse deciso di immolare la sua cultura smisurata sull’altare del tennis. Il Pindaro della racchetta se n’è andato fra la fine del Roland Garros e l’inizio di Wimbledon, come a non voler togliere luce né all’impresa di Rafael Nadal, né al racconto di ciò che accadrà in una delle cattedrali di cui è stato custode, quella dove il capo-giardiniere Robert Twynam considera “ogni filo d’erba un individuo, con le sue esigenze, un suo destino, e soprattutto il diritto inalienabile di crescere su quel prato benedetto” e di cui lui raccontava le fragole con la panna e i gesti bianchi dei protagonisti con grazia, ironia, talvolta con sarcasmo, sempre con un’intelligenza superiore. Bisognerebbe leggerle tutte le parole di...

