OGGI IL LANCIO DEL NUOVO BRAND HAUS LABS BY LADY GAGA, DALLA SPICCATA VENA ARTISTICA E INNOVATIVA, RICCO DI INGREDIENTI RISPETTOSI DELLA PELLE, IN ESCLUSIVA DA SEPHORA U.S. E CANADA E SU HAUSLABS.COM, UNA RIVOLUZIONE BEAUTY E BIO-TECH (Di venerdì 10 giugno 2022) EL SEGUNDO, California, 10 giugno 2022 /PRNewswire/



HAUS LABS BY LADY GAGA, nuovissimo e innovativo marchio di make-up clean e di prestigio che propone prodotti DALLA SPICCATA VENA ARTISTICA e INNOVATIVA, debutta il 9 giugno 2022 in ESCLUSIVA presso SEPHORA e HAUSLABS.com. L'assortimento di makeup clean e colorato, 90 SKU ripartite in sette categorie chiave, promette colore senza compromessi con formule futuristiche e rispettose DELLA PELLE, fornite da HAUSTECH. L'assortimento di giugno comprende i rivoluzionari all over paint (per occhi, labbra, guance), bronzer di nuova generazione in gel-polvere, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) EL SEGUNDO, California, 10 giugno 2022 /PRNewswire/BY, nuovissimo e innovativo marchio di make-up clean e di prestigio che propone prodotti, debutta il 9 giugno 2022 inpresso.com. L'assortimento di makeup clean e colorato, 90 SKU ripartite in sette categorie chiave, promette colore senza compromessi con formule futuristiche e rispettose, fornite da. L'assortimento di giugno comprende i rivoluzionari all over paint (per occhi, labbra, guance), bronzer di nuova generazione in gel-polvere, ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : Una pioggia di petali rossi giù dall’occhio della cupola del #Pantheon, a #Roma. Lo spettacolare lancio effettuato… - unisiena : ??#InsiemepergliSDG riparte da #Siena?? ??Oggi lancio delle iniziative 15-18 giugno. Con Sindaco @DeMossi2, Stefano Ga… - lifestyleblogit : OGGI IL LANCIO DEL NUOVO BRAND HAUS LABS BY LADY GAGA, DALLA SPICCATA VENA ARTISTICA E INNOVATIVA, RICCO DI INGREDI… - mjhvo : no davvero oggi mi lancio - michiamanoansia : due ore che cerco di far studiare la tesina in inglese al ragazzino a cui do ripetizioni oggi mi lancio -