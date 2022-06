Nuovo Tardini, Krause (Parma): “Vogliamo iniziare i lavori” | VIDEO (Di venerdì 10 giugno 2022) Kyle J. Krause, Presidente del Parma, ha dichiarato di voler iniziare al più presto i lavori di ammodernamento dello stadio 'Ennio Tardini'. Inoltre, il patron statunitense ha anche parlato della sessione estiva di mercato che attende il club ducale Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 giugno 2022) Kyle J., Presidente del, ha dichiarato di voleral più presto idi ammodernamento dello stadio 'Ennio'. Inoltre, il patron statunitense ha anche parlato della sessione estiva di mercato che attende il club ducale

Pubblicità

LucaSacchetti16 : RT @1913parmacalcio: Fabio Pecchia si è presentato oggi in conferenza stampa al Tardini come nuovo tecnico crociato ????? #ForzaParma ???? - evvemos : RT @1913parmacalcio: Fabio Pecchia si è presentato oggi in conferenza stampa al Tardini come nuovo tecnico crociato ????? #ForzaParma ???? - De_Sand88 : RT @1913parmacalcio: Fabio Pecchia si è presentato oggi in conferenza stampa al Tardini come nuovo tecnico crociato ????? #ForzaParma ???? - SophiaPdosSan17 : RT @1913parmacalcio: Fabio Pecchia si è presentato oggi in conferenza stampa al Tardini come nuovo tecnico crociato ????? #ForzaParma ???? - 1913parmacalcio : Fabio Pecchia si è presentato oggi in conferenza stampa al Tardini come nuovo tecnico crociato ????? #ForzaParma ???? -