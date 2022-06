“Non ha funzionato”: dopo 4 anni, la cantante annuncia la rottura col marito (Di venerdì 10 giugno 2022) Intervistata dal Corriere della Sera, l’amatissima cantante ha rivelato di essere in rottura col marito: i due si sono sposati nel 2018. Reduce dalla sua esperienza di tutor a The Band, programma condotto da Carlo Conti su Rai1, l’artista fiorentina di recente ha parlato della sua sfera privata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 10 giugno 2022) Intervistata dal Corriere della Sera, l’amatissimaha rivelato di essere incol: i due si sono sposati nel 2018. Reduce dalla sua esperienza di tutor a The Band, programma condotto da Carlo Conti su Rai1, l’artista fiorentina di recente ha parlato della sua sfera privata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

NicolaPorro : La #benzina torna a 2 euro: perché non ha funzionato lo sconto del governo ?? - alesstar : @Segnale_Orario @LaGrevia no ma abbiamo già appurato che non è proprio possibile più disattivare l'accesso a due fa… - VanityFairIt : La cantante ha svelato che il matrimonio con l'avvocato Lorenzo Doni, sposato quattro anni fa, è già finito: «Ho ca… - OndanomalaO : .@ProfMBassetti il vero rischio è continuare a fare dosi di vaccino. Se non ha funzionato tre volte, perché dovrebb… - only4ngelx : secondo set!!! non ci si crede, siamo ancora vivi.. ha funzionato -