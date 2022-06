"Non è lei": colpo di scena sulla foto di Vanessa Incontrada, cosa ha scoperto Deianira Marzano (Di venerdì 10 giugno 2022) Le foto di Vanessa Incontrada, che è sulla copertina del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, fanno molto clamore. In pratica, di lei si parla molto spesso negli ultimi giorni dopo la posa al mare, in bikini a prendere il sole. E sui social accade di tutto. Una parte del web si sarebbe indignato per la scelta di "sbattere" in prima pagina quelle foto in cui la Incontrada - che è sempre una bella donna. Qualcuno in Rete, sicuramente esagerando, dice: “Non è lei”. Deianira Marzano, influencer, ipotizza che addirittura quella in foto non sia lei: “Vergognoso che un settimanale sbatta in prima pagina l'immagine di una donna al solo scopo di mostrarne il corpo per la sua rotondità con la scusa del ‘Follonica'. Vergogna. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Ledi, che ècopertina del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, fanno molto clamore. In pratica, di lei si parla molto spesso negli ultimi giorni dopo la posa al mare, in bikini a prendere il sole. E sui social accade di tutto. Una parte del web si sarebbe indignato per la scelta di "sbattere" in prima pagina quellein cui la- che è sempre una bella donna. Qualcuno in Rete, sicuramente esagerando, dice: “Non è lei”., influencer, ipotizza che addirittura quella innon sia lei: “Vergognoso che un settimanale sbatta in prima pagina l'immagine di una donna al solo scopo di mostrarne il corpo per la sua rotondità con la scusa del ‘Follonica'. Vergogna. ...

