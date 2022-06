Non è finita, arriva un'altra minaccia: "Peschiera? Riscaldamento: ecco dove colpiremo di nuovo", spunta la bandiera del Marocco (Di venerdì 10 giugno 2022) Non è finita. Dopo i vergognosi scontri di Peschiera del Garda e gli insulti da parte delle baby gang di stranieri che hanno messo a ferro e fuoco il litorale del lago. A quanto pare gli immigrati che hanno prima attaccato la polizia e poi molestato alcune ragazzina sui treni, hanno annunciato che accadrà di tutto a Riccione. La cittadina romagnola sarà dunque il teatro dei prossimi scontri violenti. E a dirlo su Tik Tok sono gli stessi minorenni che hanno già distrutto Peschiera del Garda. Il messaggio non fa sperare nulla di buono: "Peschiera del Garda era solo il Riscaldamento, vedremo Riccione come sarà". E a corredo una bandiera del Marocco. Parole di fuoco che allertano la polizia e le forze dell'ordine sulla riviera romagnola. Quanto accaduto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Non è. Dopo i vergognosi scontri didel Garda e gli insulti da parte delle baby gang di stranieri che hanno messo a ferro e fuoco il litorale del lago. A quanto pare gli immigrati che hanno prima attaccato la polizia e poi molestato alcune ragazzina sui treni, hanno annunciato che accadrà di tutto a Riccione. La cittadina romagnola sarà dunque il teatro dei prossimi scontri violenti. E a dirlo su Tik Tok sono gli stessi minorenni che hanno già distruttodel Garda. Il messaggio non fa sperare nulla di buono: "del Garda era solo il, vedremo Riccione come sarà". E a corredo unadel. Parole di fuoco che allertano la polizia e le forze dell'ordine sulla riviera romagnola. Quanto accaduto a ...

