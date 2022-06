Nomina Del Gaudio, Mastella a Perifano: “Ripassi parabola evangelica della pagliuzza e della trave” (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ di nuovo Mastella contro Perifano. Nel commentare la Nomina a Esperto nel controllo di gestione dell’ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio, il leader di ‘Alternativa per Benevento’ aveva stigmatizzato la scelta del sindaco. A rispondergli, ora, è il primo cittadino che in una nota stampa scrive: “Trovo insopportabile l’esercizio di doppiopesismo e fariseismo etico in cui si è cimentato il consigliere di minoranza Perifano a proposito della Nomina al Controllo di gestione di una personalità prestigiosa e di riconosciute qualità professionali quale Pio Del Gaudio. La predica è sbagliata perché il certificato di residenza ovviamente non è né un requisito, né può costituire un criterio di preferenza per nessuna ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ di nuovocontro. Nel commentare laa Esperto nel controllo di gestione dell’ex sindaco di Caserta Pio Del, il leader di ‘Alternativa per Benevento’ aveva stigmatizzato la scelta del sindaco. A rispondergli, ora, è il primo cittadino che in una nota stampa scrive: “Trovo insopportabile l’esercizio di doppiopesismo e fariseismo etico in cui si è cimentato il consigliere di minoranzaa propositoal Controllo di gestione di una personalità prestigiosa e di riconosciute qualità professionali quale Pio Del. La predica è sbagliata perché il certificato di residenza ovviamente non è né un requisito, né può costituire un criterio di preferenza per nessuna ...

