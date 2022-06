Noi di Italia Nostra non approviamo la svolta ‘sviluppista’ dell’ambientalismo italiano (Di venerdì 10 giugno 2022) In queste settimane si assiste sbigottiti alle dichiarazioni di Elettricità Futura, ramo energetico di Confindustria, che propone di installare in Italia in tre soli anni 60 GW di potenza di rinnovabili, prevalentemente solare ed eolico, invocando addirittura un Commissario straordinario per saltare tutte le procedure autorizzative. Il fronte ambientalista si è diviso quando Legambiente, Wwf e Greenpeace, con una fuga in avanti incomprensibile, si sono schierate a favore di questa proposta di Confindustria e dell’adozione indiscriminata di Fer (fonti energetiche rinnovabili) in tempi strettissimi, senza tenere conto delle criticità dei territori e a favore del settore privato, quasi tutto in mano alle multinazionali energetiche. Contraddicendo anche la linea che privilegia la realizzazione di 20 GW attraverso le comunità energetiche, un modello molto più equo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) In queste settimane si assiste sbigottiti alle dichiarazioni di Elettricità Futura, ramo energetico di Confindustria, che propone di installare inin tre soli anni 60 GW di potenza di rinnovabili, prevalentemente solare ed eolico, invocando addirittura un Commissario straordinario per saltare tutte le procedure autorizzative. Il fronte ambientalista si è diviso quando Legambiente, Wwf e Greenpeace, con una fuga in avanti incomprensibile, si sono schierate a favore di questa proposta di Confindustria e dell’adozione indiscriminata di Fer (fonti energetiche rinnovabili) in tempi strettissimi, senza tenere conto delle criticità dei territori e a favore del settore privato, quasi tutto in mano alle multinazionali energetiche. Contraddicendo anche la linea che privilegia la realizzazione di 20 GW attraverso le comunità energetiche, un modello molto più equo ...

