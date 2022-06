“Noi contro voi”. Falcone e Borsellino e le facce di Cuffaro e Dell’Utri: a Palermo spuntano nuovi manifesti del collettivo Offline (Di venerdì 10 giugno 2022) “Noi contro voi”, ovvero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino contro Marcello Dell’Utri e Totò Cuffaro: l’immagine sui nuovi manifesti del collettivo Off-line corporation nel giorno di chiusura della campagna elettorale a Palermo è fortissima. Al terzo intervento di guerrilla urbana per le strade del capoluogo siciliano, il collettivo pone perfino una domanda agli elettori: “Da che parte stai?”. Mentre in un altro manifesto si fa riferimento all’arresto di mercoledì scorso del candidato di Forza Italia Pietro Polizzi che in un’intercettazione telefonica si sentiva discutere di presunti accordi elettorali con Agostino Sansone, esponente di una famiglia mafiosa nota soprattutto per avere aiutato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) “Noivoi”, ovvero Giovannie PaoloMarcelloe Totò: l’immagine suidelOff-line corporation nel giorno di chiusura della campagna elettorale aè fortissima. Al terzo intervento di guerrilla urbana per le strade del capoluogo siciliano, ilpone perfino una domanda agli elettori: “Da che parte stai?”. Mentre in un altro manifesto si fa riferimento all’arresto di mercoledì scorso del candidato di Forza Italia Pietro Polizzi che in un’intercettazione telefonica si sentiva discutere di presunti accordi elettorali con Agostino Sansone, esponente di una famiglia mafiosa nota soprattutto per avere aiutato la ...

