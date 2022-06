Niente shorts | infradito e canottiere | il tribunale di Velletri vieta l' abbigliamento estivo

Pubblicità

mauromatta37 : Non lasciare mai andare niente. -

IL GIORNO

... il presidente del tribunale di Velletri (Roma) ha disposto il divieto assoluto di ingresso a chiunque si presenti con indosso 'pantaloni corti,, infradito o ciabatte, canottiere, ecc'. Il ...E se proprio non ami glipaura: i pantaloni chiari, con stampe a fantasia, sono caratteristici di questo stile. Fra gli accessori non possono mancare un piccolo zaino coloratissimo, ... Castellanza, niente pantaloncini corti alle elementari Il personale addetto alla sicurezza vigilarerà sull'osservanza del provvedimento e impedirà l'accesso a chi non lo rispetta ...Elena B., rappresentante d’istituto del liceo Fogazzaro di Vicenza: «Far passare messaggi del tipo “A scuola niente pancia fuori, ancora peggio se la mostri e sei in carne” è molto pericoloso» ...