Nicola Savino rimpiazzato | decisa la sostituzione immediata | prenderà il suo posto

L'attuale opinionista dell'Isola dei Famosi, Nicola Savino sta per essere clamorosamente sostituito: ecco chi può prendere il suo posto. Questa stagione televisiva sta regalando settimane molto intense a Nicola Savino. Questi ha infatti trovato un posto su Canale 5 come opinionista di questa edizione dell'Isola dei Famosi con la finale attesa per il mese di giugno. Un progetto importante ma che potrebbe rivelarsi l'ultimo in collaborazione con la Mediaset. Il conduttore sembrerebbe infatti essere in procinto di lasciare la nota rete televisiva per un nuovo format con Sky e nel dettaglio con il canale TV8. Una clamorosa uscita di scena che ha spinto la rete a cercare già un sostituto in vista del prossimo

