Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 giugno 2022) CAPITOLO 1: Le basi 1. Cosa sono gli NFT? Un NFT, acronimo di non-fungible token, è un’unità di dati che certifica la proprietà, l’unicità e l’autenticità di un bene digitale. In pratica, si tratta di un’attestazione registrata sulla blockchain di Ethereum, un libro mastro pubblico permanente e impossibile da falsificare, in grado di identificare il proprietario e tutti coloro che hanno posseduto il bene in questione. Di conseguenza, anche se qualcuno può fare copia e incolla del prezioso meme di una scimmia che ti appartiene, quella autentica resta ufficialmente e senza discussione tua. Per loro natura, gli NFT non sono soltanto piccole opere d'arte e funzionano anche come contratti o biglietti per eventi e iscrizioni a club. Gli NFT possono arrivare ad avere un valore strabiliante e non è insolito che alcuni raggiungano le sei cifre. L'anno scorso, tra acquisti e vendite, questo tipo ...