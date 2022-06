“Nel mio nome”: Il film e il podcast al cinema il 13, 14 e 15 giugno (Di venerdì 10 giugno 2022) Verrà distribuito nelle sale italiane il documentario NEL MIO nome di Nicolò Bassetti, eccezionalmente nei cinema come uscita evento il 13, 14 e 15 giugno e presentato in anteprima italiana al Biografilm Festival 2022 di Bologna. Di cosa parla “Nel mio nome”? NEL MIO nome parte dall’esperienza personale del regista Nicolò Bassetti (già ideatore di Sacro GRA, film documentario Leone d’Oro a Venezia e regista di Magnifiche Sorti): la transizione di genere del figlio Matteo. Il film offre, attraverso le storie dei protagonisti, uno sguardo universale sulla percezione che ognuno di noi ha di sé, rimettendo in gioco tutti i canoni tradizionali dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale. Il cast Fanno parte del cast: Nicolò Sproccati, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 10 giugno 2022) Verrà distribuito nelle sale italiane il documentario NEL MIOdi Nicolò Bassetti, eccezionalmente neicome uscita evento il 13, 14 e 15e presentato in anteprima italiana al BiograFestival 2022 di Bologna. Di cosa parla “Nel mio”? NEL MIOparte dall’esperienza personale del regista Nicolò Bassetti (già ideatore di Sacro GRA,documentario Leone d’Oro a Venezia e regista di Magnifiche Sorti): la transizione di genere del figlio Matteo. Iloffre, attraverso le storie dei protagonisti, uno sguardo universale sulla percezione che ognuno di noi ha di sé, rimettendo in gioco tutti i canoni tradizionali dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale. Il cast Fanno parte del cast: Nicolò Sproccati, ...

