"Nel Mediterraneo 18 navi da guerra russe". L'ammiraglio Credendino, cosa succede nel mare d'Italia: caccia ai sommergibili di Putin (Di venerdì 10 giugno 2022) "Siamo pronti a intervenire, sia in operazioni di scorta al grano proveniente dall'Ucraina oppure in operazioni di sminamento delle coste ucraine". Lo dice al Corriere della Sera l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino, da novembre 2021 capo di Stato maggiore della Marina militare. Nel Mediterraneo ci sono 18 navi da guerra russe: "Un aumento progressivo - dichiara - e quando ci sono sommergibili armati con missili ai confini delle acque territoriali, il nostro Paese deve scoprirli e seguirli ovunque. Lo facciamo con due delle quattro Fremm (fregata europea multi missione) di cui disponiamo. Il Mediterraneo non è più solo il mare fra Europa e Africa, ma quello dei traffici da Ovest a Est e viceversa, del passaggio delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) "Siamo pronti a intervenire, sia in operazioni di scorta al grano proveniente dall'Ucraina oppure in operazioni di sminamento delle coste ucraine". Lo dice al Corriere della Sera l'di squadra Enrico, da novembre 2021 capo di Stato maggiore della Marina militare. Nelci sono 18da: "Un aumento progressivo - dichiara - e quando ci sonoarmati con missili ai confini delle acque territoriali, il nostro Paese deve scoprirli e seguirli ovunque. Lo facciamo con due delle quattro Fremm (fregata europea multi missione) di cui disponiamo. Ilnon è più solo ilfra Europa e Africa, ma quello dei traffici da Ovest a Est e viceversa, del passaggio delle ...

