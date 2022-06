Nations League, Southgate: “Importante vincere, ma anche fare test in vista dei Mondiali” (Di venerdì 10 giugno 2022) Il ct inglese, Gareth Southgate, annuncia novità di formazione alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera a Wolverhampton contro l’Italia. L’Inghilterra è ultima nel Gruppo 3, con un solo punto dopo due partite, ma più che al torneo in corso Southgate conferma di pensare al mondiale in Qatar. Di seguito le sue parole: “Per noi in questo momento è Importante non solo vincere, ma anche fare tutte le prove possibili, dando ai giocatori la possibilità di disputare partite importanti come quella contro l’Italia. Solo utilizzandoli contro determinati avversari i giocatori possono dare risposte concrete”. Al Moulineux si giocherà davanti a soli duemila bambini, a causa dell’azione disciplinare adottata dalla Uefa in seguito agli ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Il ct inglese, Gareth, annuncia novità di formazione alla vigilia del terzo incontro di, domani sera a Wolverhampton contro l’Italia. L’Inghilterra è ultima nel Gruppo 3, con un solo punto dopo due partite, ma più che al torneo in corsoconferma di pensare al mondiale in Qatar. Di seguito le sue parole: “Per noi in questo momento ènon solo, matutte le prove possibili, dando ai giocatori la possibilità di disputare partite importanti come quella contro l’Italia. Solo utilizzandoli contro determinati avversari i giocatori possono dare risposte concrete”. Al Moulineux si giocherà davanti a soli duemila bambini, a causa dell’azione disciplinare adottata dalla Uefa in seguito agli ...

