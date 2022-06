Nations League | risorge la Slovacchia LIVE | alle 20 45 Austria-Francia e Danimarca-Croazia

Pubblicità

Commenta per primo Dopo il ct Mancini, è la volta del centrocampista del Milan Sandro Tonali in conferenza stampa in vista della sfida dicontro l'Inghilterra: 'In questo momento non mi voglio sentire leader, è un momento delicato per tutta la squadra. Bisogna essere uniti, non solo per me ma per i più giovani che vengono ...Le parole del CT azzurro Roberto Mancini e Sky Sport in vista della sfida dicontro l'Inghilterra Roberto Mancini ha rilasciato qualche dichiarazione dal ritiro della nazionale italiana. Le parole del CT a Sky Sport. Di seguito le sue parole RICORDO - "Io penso ...Il ct azzurro: Rivincita per loro dopo la finale a Euro 2020 Potrebbe anche essere, ma è una gara diversa da una finale."Ne abbiamo già parlato nello spogliatoio, con la squadra. Ci inginocchiermeo come gesto di rispetto nei confronti degli inglesi". Così, in conferenza stampa, il centrocampista Sandro Tonali. (ANSA) ...