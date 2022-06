Nations League: Mbappé salva la Francia, Pasalic stende la Danimarca (Di venerdì 10 giugno 2022) . Sconfitte per Reja e De Biasi Continua a stentare la Francia in Nations League: i francesi non vanno oltre l’1-1 in casa dell’Austria con Mbappé che risponde al vantaggio di Weimann. Ma transalpini ancora relegati in fondo al gruppo A. Nell’altra partita del girone la Croazia si impone sulla Danimarca 1-0 con rete decisiva dell’atalatino Pasalic. Sconfitte per l’Albania di Reja nella League B e per l’Azerbaigian di De Biasi nella League C. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) . Sconfitte per Reja e De Biasi Continua a stentare lain: i francesi non vanno oltre l’1-1 in casa dell’Austria conche risponde al vantaggio di Weimann. Ma transalpini ancora relegati in fondo al gruppo A. Nell’altra partita del girone la Croazia si impone sulla1-0 con rete decisiva dell’atalatino. Sconfitte per l’Albania di Reja nellaB e per l’Azerbaigian di De Biasi nellaC. L'articolo proviene da Calcio News 24.

