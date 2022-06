Nations League LIVE: la Slovacchia in campo alle 18. Alle 20.45 Austria-Francia e Danimarca-Croazia (Di venerdì 10 giugno 2022) Nations League no stop. Il torneo europeo delle nazionali torna in campo nella giornata di oggi, con il programma della terza giornata, in scena... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022)no stop. Il torneo europeo delle nazionali torna innella giornata di oggi, con il programma della terza giornata, in scena...

Pubblicità

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri sono atterrati a Birmingham. Domani a #Wolverhampton la sfida di Nations League all’… - Inter : ?? | INTER-NAZIONALI Non solo l'Italia in campo, qui il resoconto degli impegni dei Nerazzurri in Nations League ?? - Inter : ?? | NATIONS LEAGUE ?? I nerazzurri impegnati nei match di #NationsLeague, ecco come sono andati ?? - sportli26181512 : #Dumfries rivela: “Con l'Inter in un anno sono cresciuto”: L'esterno olandese parla alla vigilia della partita di N… - sportface2016 : #NationsLeague, #Southgate: 'Importante vincere, ma anche fare test in vista dei mondiali' -