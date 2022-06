Nations League, l’Italia si prepara a incontrare l’Inghilterra. Tonali: «Prima della partita ci inginocchieremo» (Di venerdì 10 giugno 2022) L’11 giugno alle 20.45 al Molineux Stadium vicino a Birmingham scenderanno in campo Italia e Inghilterra. A meno di un anno dalla finale degli Europei che ha incoronato gli Azzurri le due squadre tornano ad affrontarsi per la Nations League, anche se come ha spiegato il ct Roberto Mancini le carte sul tavolo saranno completamente diverse: «È una partita un po’ diversa, noi avremo tanti giovani e anche loro proveranno qualcosa di nuovo per il Mondiale. Tra l’altro si gioca qui, a porte chiuse, in uno stadio in cui l’Inghilterra non gioca abitualmente». Ma questa non sarà la solita differenza. pic.twitter.com/NCkyjbMHem— Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) June 10, 2022 Una delle domane ricorrenti alle conferenze stampa di Euro 2020 era se gli azzurri si sarebbero inginocchiati per protestare contro il ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) L’11 giugno alle 20.45 al Molineux Stadium vicino a Birmingham scenderanno in campo Italia e Inghilterra. A meno di un anno dalla finale degli Europei che ha incoronato gli Azzurri le due squadre tornano ad affrontarsi per la, anche se come ha spiegato il ct Roberto Mancini le carte sul tavolo saranno completamente diverse: «È unaun po’ diversa, noi avremo tanti giovani e anche loro proveranno qualcosa di nuovo per il Mondiale. Tra l’altro si gioca qui, a porte chiuse, in uno stadio in cuinon gioca abitualmente». Ma questa non sarà la solita differenza. pic.twitter.com/NCkyjbMHem— Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) June 10, 2022 Una delle domane ricorrenti alle conferenze stampa di Euro 2020 era se gli azzurri si sarebbero inginocchiati per protestare contro il ...

