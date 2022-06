Nations League: Italia alla prova del nove contro l'Inghilterra l'impresa azzurra a 4,63 (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) - Un anno dopo la finale di Euro 2020 Mancini ritrova Southgate, avanti a 1,77 e scelto in oltre il 50% delle giocate. Kane e Sterling in prima fila nelle scommesse sui gol, la firma di Scamacca vale 4,50 Roma, 10 giugno 2022 – prova del nove per il nuovo corso dell'Italia manciniana, domani in campo contro l'Inghilterra per la terza giornata di Nations League. Il pareggio con la Germania e la vittoria sull'Ungheria hanno rilanciato le ambizioni azzurre, con la Nazionale ora favorita a 2,53 su Planetwin365 per il primo posto del girone 3 (rispetto al 5,15 di inizio settimana). Un passo in avanti netto, anche se la quota per la partita a Wolverhampton si apre in salita secondo i betting analyst: nonostante le porte chiuse, al Molineux il blitz ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) - Un anno dopo la finale di Euro 2020 Mancini ritrova Southgate, avanti a 1,77 e scelto in oltre il 50% delle giocate. Kane e Sterling in prima fila nelle scommesse sui gol, la firma di Scamacca vale 4,50 Roma, 10 giugno 2022 –delper il nuovo corso dell'manciniana, domani in campol'per la terza giornata di. Il pareggio con la Germania e la vittoria sull'Ungheria hanno rilanciato le ambizioni azzurre, con la Nazionale ora favorita a 2,53 su Planetwin365 per il primo posto del girone 3 (rispetto al 5,15 di inizio settimana). Un passo in avanti netto, anche se la quota per la partita a Wolverhampton si apre in salita secondo i betting analyst: nonostante le porte chiuse, al Molineux il blitz ...

