Napoli, trasformare l'ex Mercato di Sant'Anna di Palazzo in Art Market: primo sì alla proposta di Azione (Di venerdì 10 giugno 2022) L'idea prende spunto da 59 Rivoli di Parigi, un edificio recuperato grazie agli artisti che lo abitano in via stabile (15 artisti) ed in via provvisoria (altri 15 artisti che ruotano). Oggi l'edificio parigino comprende 30 studi d'artista aperti al pubblico 6 giorni su 7 dalle 13 alle 20. Questa formula ha suscitato l'entusiasmo popolare di decine di migliaia di visitatori ogni anno, raggiungendo anche 4.000 visitatori a settimana in visita a mostre, concerti e studio visit. Il 59 Rivoli è diventato, così, uno dei tre siti d'arte contemporanea più visitati a Parigi e uno dei dieci luoghi più visitati in Francia. Il progetto di riqualificAzione e restituzione alla comunità dei Quartieri Spagnoli dell'ex Mercato di via Sant'Anna di Palazzo, l'enorme struttura progettata negli anni '80 ...

