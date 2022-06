Napoli, rapina alle Poste al corso Vittorio Emanuele: ladro in fuga con 50mila euro (Di venerdì 10 giugno 2022) rapina alle Poste Italiane del corso Vittorio Emanuele a Napoli. E’ accaduto stamattina, verso ora di pranzo. Un uomo si sarebbe introdotto nell’ufficio postale e avrebbe minacciato, forse con un’arma, il direttore. Il bottino stimato è di circa 50mila euro. Dopo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 10 giugno 2022)Italiane del. E’ accaduto stamattina, verso ora di pranzo. Un uomo si sarebbe introdotto nell’ufficio postale e avrebbe minacciato, forse con un’arma, il direttore. Il bottino stimato è di circa. Dopo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

