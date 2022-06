Napoli, il riso amaro di Totò (Di venerdì 10 giugno 2022) E va bene. Anche questa settimana siamo costretti a occuparci di Napoli. Gli spunti sono moltissimi ma ci concentreremo due evidenze in apparenza lontane tra di loro ma nei fatti vicine e forse contigue: l’annuale rapporto del Sole 24 Ore sulla qualità della vita e la morte di Liliana de Curtis, la figlia di Totò che in tutta la sua vita non è riuscita a inaugurare il museo intestato alla memoria del padre. Il quotidiano economico di Confindustria ribadisce quello che riscontra da quando si è messo a stilare le classifiche del buon vivere in Italia: la capitale del Mezzogiorno è un disastro per una quantità enorme di parametri sui 90 in totale presi in considerazione dai ricercatori. Tanto da classificarsi 90sima su 107 province. E 90, per la Smorfia che da queste parti conta, è il numero della Paura. E dobbiamo metterci davvero paura, mista a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 giugno 2022) E va bene. Anche questa settimana siamo costretti a occuparci di. Gli spunti sono moltissimi ma ci concentreremo due evidenze in apparenza lontane tra di loro ma nei fatti vicine e forse contigue: l’annuale rapporto del Sole 24 Ore sulla qualità della vita e la morte di Liliana de Curtis, la figlia diche in tutta la sua vita non è riuscita a inaugurare il museo intestato alla memoria del padre. Il quotidiano economico di Confindustria ribadisce quello che riscontra da quando si è messo a stilare le classifiche del buon vivere in Italia: la capitale del Mezzogiorno è un disastro per una quantità enorme di parametri sui 90 in totale presi in considerazione dai ricercatori. Tanto da classificarsi 90sima su 107 province. E 90, per la Smorfia che da queste parti conta, è il numero della Paura. E dobbiamo metterci davvero paura, mista a ...

