Napoli, Il Mattino: “Fabian divorzio senza rinnovo” (Di venerdì 10 giugno 2022) Napoli, IL Mattino- Ad oggi come scrive il giornale Il Mattino in questa situazione il Napoli ha davvero la paura di ricostruire davvero troppo. Fabian Ruiz è l’ennesima pedina davvero importnate della squadra azzurra, ma anche lui come altri è in scadenza di contratto a giugno 2023. E ciò comporta davvero alla squadra una paura di perdere il ragazzo a zero come accaduto con Insigne. ADL vorrebbe tutelarsi e rinnovare il ragazzo che ad oggi a Napoli percepisce davvero uno stipendio di medio valore con quasi due milioni di Euro sul piatto. Ultimatum a Fabian: subito il rinnovo o finirà ai margini”, titola oggi Il Mattino. Fabian rischia di giocare con il fuoco. Ha ancora una volta detto di no alla proposta di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 giugno 2022), IL- Ad oggi come scrive il giornale Ilin questa situazione ilha davvero la paura di ricostruire davvero troppo.Ruiz è l’ennesima pedina davvero importnate della squadra azzurra, ma anche lui come altri è in scadenza di contratto a giugno 2023. E ciò comporta davvero alla squadra una paura di perdere il ragazzo a zero come accaduto con Insigne. ADL vorrebbe tutelarsi e rinnovare il ragazzo che ad oggi apercepisce davvero uno stipendio di medio valore con quasi due milioni di Euro sul piatto. Ultimatum a: subito ilo finirà ai margini”, titola oggi Ilrischia di giocare con il fuoco. Ha ancora una volta detto di no alla proposta di ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Fabian rifiuta il rinnovo con il Napoli, può finire in tribuna come Milik - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Fabian rifiuta il rinnovo con il Napoli, può finire in tribuna come Milik - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Fabian rifiuta il rinnovo con il Napoli, può finire in tribuna come Milik - apetrazzuolo : IL MATTINO - Fabian rifiuta il rinnovo con il Napoli, può finire in tribuna come Milik - napolimagazine : IL MATTINO - Fabian rifiuta il rinnovo con il Napoli, può finire in tribuna come Milik -