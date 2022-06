Napoli, Fabian rifiuta il rinnovo: ora può finire in tribuna (Di venerdì 10 giugno 2022) Fabian Ruiz ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli. Gli azzurri potrebbero usare il pugno duro e mandarlo in tribuna per tutta la stagione Non solo la grana Koulibaly, in casa Napoli c’è da risolvere anche la questione legata a Fabian Ruiz; anche lui con un contratto in scadenza del 2023. Come riportato da Il Mattino, lo spagnolo avrebbe rifiutato l’ennesima proposta di rinnovo da parte dei partenopei forse sperando di andare via a zero la prossima estate. Il Napoli, però, non la pensa in questo modo e potrebbe riservare al centrocampista lo stesso trattamento ricevuto da Milik: ovvero tribuna o panchina per tutta la stagione. Per non andare incontro a questa ipotesi, ci sono due strade ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022)Ruiz hato la proposta didel. Gli azzurri potrebbero usare il pugno duro e mandarlo inper tutta la stagione Non solo la grana Koulibaly, in casac’è da risolvere anche la questione legata aRuiz; anche lui con un contratto in scadenza del 2023. Come riportato da Il Mattino, lo spagnolo avrebbeto l’ennesima proposta dida parte dei partenopei forse sperando di andare via a zero la prossima estate. Il, però, non la pensa in questo modo e potrebbe riservare al centrocampista lo stesso trattamento ricevuto da Milik: ovveroo panchina per tutta la stagione. Per non andare incontro a questa ipotesi, ci sono due strade ...

Pubblicità

NapoliAddict : Napoli, Fabian rifiuta il rinnovo: ora può finire in tribuna #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Calcio News… - ZonaBianconeri : RT @col_cris: Visto il rifiuto al prolungamento con il Napoli, un serio pensierino a Fabian #Ruiz lo farei. Magari in coppia con #Koulibaly… - col_cris : Visto il rifiuto al prolungamento con il Napoli, un serio pensierino a Fabian #Ruiz lo farei. Magari in coppia con… - MundoNapoli : Il Mattino: “Napoli, anche Fabian rifiuta il rinnovo: può finire in tribuna come Milik” - persemprecalcio : ??? Fabian #Ruiz mette rifiuta il rinnovo del contratto e mette adesso in apprensione la dirigenza del Napoli. Cessi… -