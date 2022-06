Mutui? Salasso | quanto salirà il costo per gli italiani | l' effetto domino della Lagarde

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo undici anni la Bce ha deciso di alzare i tassi di interesse dello 0,25% a luglio. Una scelta motivata dall'aumento dell'inflazione che Francoforte prevede al 6,8% per quest' anno. L'obiettivo è riportarla al 2% nel medio periodo, come impone il mandato dell'Istituto di emissione. Ma la lotta al carovita non è un pasto gratis. Come tutte le medicine, infatti, il rialzo deldel denaro ha anche degli effetti collaterali. Il primo, e il più noto, riguarda lo spread, il differenziale di rendimento tra i titoli decennalie gli omologhi tedeschi. Che ieri, subito dopo l'annuncioBce, si è allargato: in poco meno di quindici minuti è passato da 214,2 punti base a 227,3, per poi chiudere a 227,5, in aumento del 6,6% rispetto al giorno prima. Il rendimento dei Btp è schizzato così al 3,72%, ai massimi dal 2014. Ciò ...