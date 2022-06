Musica: irrompe al matrimonio e posta video su Instagram, arrestato ex marito Spears (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - L'ex marito di Britney Spears, Jason Alexander, è stato arrestato dopo aver tentato di rovinare il matrimonio della pop star con Sam Asghari giovedì scorso. E' quanto riporta Usa Today. "Alexander è stato fermato, ammanettato e arrestato per la sua disgustosa condotta criminale", ha scritto l'avvocato della Spears Mathew Rosengart in una dichiarazione a Usa Today, aggiungendo che ringrazia "il dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura per il loro buon e tempestivo lavoro". "Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con le forze dell'ordine per assicurarmi che sia perseguito nella misura massima consentita dalla legge, come deve essere - ha continuato Rosengar - Fortunatamente, Britney è al sicuro''. Nel video dell'incidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - L'exdi Britney, Jason Alexander, è statodopo aver tentato di rovinare ildella pop star con Sam Asghari giovedì scorso. E' quanto riporta Usa Today. "Alexander è stato fermato, ammanettato eper la sua disgustosa condotta criminale", ha scritto l'avvocato dellaMathew Rosengart in una dichiarazione a Usa Today, aggiungendo che ringrazia "il dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura per il loro buon e tempestivo lavoro". "Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con le forze dell'ordine per assicurarmi che sia perseguito nella misura massima consentita dalla legge, come deve essere - ha continuato Rosengar - Fortunatamente, Britney è al sicuro''. Neldell'incidente ...

Pubblicità

TV7Benevento : Musica: irrompe al matrimonio e posta video su Instagram, arrestato ex marito Spears - - gazzettamantova : La crisi climatica irrompe a Trame sonore: la musica dell’orchestra e i cartelli di Fridays for Future per riflette… - AltraMantova : La questione ambientale irrompe a Trame Sonore e le Quattro Stagioni non sono più le stesse -