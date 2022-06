Muore dopo tre giorni dall’incidente in moto: donati gli organi del 27enne Gabriele (Di venerdì 10 giugno 2022) Capriate San Gervasio. Non ce l’ha fatta Gabriele Cornelli. Ha resistito qualche giorno ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale Poliambulanza di Brescia, ma martedì è morto. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente di sabato sera, quando a Suisio è finito con la sua moto contro un’auto. Venerdì 10 giugno alle 15 saranno celebrati i suoi funerali nella parrocchiale di Capriate, dove è composta la sua salma. Quel sabato pomeriggio Gabriele, 27 anni, si è trovato con gli amici al bar Dolce Amaro di Capriate. Verso le 19 è salito sulla sua moto Suzuky 600 Gsr per raggiungere l’abitazione di alcuni ragazzi della compagnia: avrebbero fatto festa tutti insieme, si sarebbero divertiti. Invece quella festa non si è tenuta, perché Gabriele a Suisio non è mai arrivato: mentre percorreva la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 giugno 2022) Capriate San Gervasio. Non ce l’ha fattaCornelli. Ha resistito qualche giorno ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale Poliambulanza di Brescia, ma martedì è morto. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente di sabato sera, quando a Suisio è finito con la suacontro un’auto. Venerdì 10 giugno alle 15 saranno celebrati i suoi funerali nella parrocchiale di Capriate, dove è composta la sua salma. Quel sabato pomeriggio, 27 anni, si è trovato con gli amici al bar Dolce Amaro di Capriate. Verso le 19 è salito sulla suaSuzuky 600 Gsr per raggiungere l’abitazione di alcuni ragazzi della compagnia: avrebbero fatto festa tutti insieme, si sarebbero divertiti. Invece quella festa non si è tenuta, perchéa Suisio non è mai arrivato: mentre percorreva la ...

