Municipio XV | Marchisio | con ‘Controtempo Theatre’ torna estate

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – “Ancora una settimana e poi finalmente saràanche a Roma nord. Manca infatti ormai davvero poco all’inizio di ‘E state insieme in XV’ la rassegna estiva del nostroche per trenta giorni intratterrà la cittadinanza con iniziative culturali e di intrattenimento.” “Dieci eventi itineranti per un nuovo piano della cultura territoriale, assente in questa parte della città da ormai troppo tempo e importante segnale di ripresa dopo due anni difficili segnati dalla pandemia.” “Un bando pubblico municipale, che si aggiunge agli eventi dell’amministrazione comunale definiti pubblicati ieri ufficialmente, vinto dalla compagnia teatrale, affermata realtà del territorio che dal 18 giugno al 16 luglio, avvalendosi del prezioso contributo di tante associazioni di volontariato e culturali ...

VignaClaraBlog.it

...il territorio e che punta a rispondere alle esigenze dei nuclei familiari del nostro, frutto di un grande lavoro di squadra per cui non posso che ringraziare gli Assessori Rollo,...... oltre ad avere avuto l'opportunità di incontrare alcuni dei Dirigenti Scolastici e dei docenti delle scuole primarie presenti nel, ho visitato tutte le 18 scuole dell'infanzia e i 12 nidi ... Municipio XV, Torquati: "Al via le iscrizioni ai centri estivi" Tatiana Marchisio, spiegando che la compagnia teatrale “affermata realtà del territorio, dal 18 giugno al 16 luglio, avvalendosi del prezioso contributo di tante associazioni di volontariato e ...“Sono aperte le iscrizioni per i Centri estivi ricreativi del Municipio XV destinati ai bambini e ai ragazzi dai 5 agli 11 anni, e fino a 15 anni per ...