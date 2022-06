Mostre | a Napoli ‘Angulus’ | esposte le foto pensate da giovani donne dai 14 ai 19 anni

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Angulus” è il titolo della mostragrafica realizzata dalle studentesse della Scuola napoletana di Prime Minister, il progetto nazionale di empowerment che vuole formare le cittadine del domani. La mostra sarà visitabile il 25 giugno dalle 10 alle 13 all’interno del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, in Vico San Domenico Maggiore, 18,. In esposizione ledadai 14 ai 19. I temi vanno dalla mascolinità tossica al body shaming. A cura di Collettivo Zero, si inserisce nell’ambito del Giugno, kermesse del Comune divoluta dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessora aiChiara Marciani. Riprendendo il concetto latino di ...

A cura di Collettivo Zero, si inserisce nell'ambito del Giugno Giovani, kermesse del Comune di Napoli voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e dall'assessora ai Giovani Chiara Marciani. Riprendendo il ...