Morto La Forgia, ex governatore emiliano. Malato di cancro, aveva scelto la sedazione profonda (Di venerdì 10 giugno 2022) Antonio La Forgia, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, 78 anni, e’ Morto. Era in sedazione profonda dalla notte tra lunedì e martedì, percorso scelto – con consenso informato – dopo un anno e mezzo affetto da un tumore. Il decesso è stato certificato oggi alle 15 dal medico. Per La Forgia a cremazione avvenuta si terra’ un momento di ricordo pubblico. Tempi e modi verranno comunicati dalla famiglia. L’ex deputato ed ex governatore emiliano aveva scelto la sedazione profonda dopo l’aggravarsi del tumore. Nei giorni scorsi della sua decisione, “lucida”, “informata”, aveva parlato La moglie, Mariachiara Risoldi, affidando il suo sfogo a messaggi sui ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 giugno 2022) Antonio La, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, 78 anni, e’. Era indalla notte tra lunedì e martedì, percorso– con consenso informato – dopo un anno e mezzo affetto da un tumore. Il decesso è stato certificato oggi alle 15 dal medico. Per Laa cremazione avvenuta si terra’ un momento di ricordo pubblico. Tempi e modi verranno comunicati dalla famiglia. L’ex deputato ed exladopo l’aggravarsi del tumore. Nei giorni scorsi della sua decisione, “lucida”, “informata”,parlato La moglie, Mariachiara Risoldi, affidando il suo sfogo a messaggi sui ...

Pubblicità

ManuelMecozzi : RT @Agenzia_Ansa: È morto dopo sedazione profonda l'ex deputato ed ex presidente dell'Emilia Romagna Antonio La Forgia. Era malato da un an… - oknosureddit : Morto La Forgia, ex presidente dell'Emilia, era in sedazione profonda. La moglie: 'Ipocrita un paese c… - Carlott63787822 : RT @Agenzia_Ansa: È morto dopo sedazione profonda l'ex deputato ed ex presidente dell'Emilia Romagna Antonio La Forgia. Era malato da un an… - bizcommunityit : Ex presidente E-R La Forgia morto, dopo sedazione profonda - Emilia-Romagna - DomaniGiornale : Dopo aver guidato l'Emilia-Romagna per un triennio, #LaForgia era stato eletto due volte alle Camera con l’Ulivo e… -