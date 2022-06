Mondiali di calcio, addio ufficiale al ripescaggio dell’Italia: la Fifa respinge il ricorso del Cile (Di venerdì 10 giugno 2022) La Fifa ha respinto ufficialmente il ricorso del Cile per l’espulsione dell’Ecuador ai Mondiali in Qatar. La squadra di Gustavo Julio Alfaro è stata confermata all’interno della competizione calcistica nonostante il caso Byron Castillo esploso pochi giorni fa. A questo punto anche per l’Italia svanisce l’ipotesi del ripescaggio, avanzata nelle ultime settimane dopo la richiesta del Cile di espellere l’Ecuador dai Mondiali. «Dopo aver analizzato le argomentazioni di tutte le parti interessate e considerato tutti gli elementi portati dinanzi ad essa la Fifa ha deciso di archiviare il procedimento avviato contro la Fef», si legge in una nota diffusa, «le conclusioni della commissione disciplinare sono state comunicate in data odierna alle parti ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Laha respinto ufficialmente ildelper l’espulsione dell’Ecuador aiin Qatar. La squadra di Gustavo Julio Alfaro è stata confermata all’interno della competizione calcistica nonostante il caso Byron Castillo esploso pochi giorni fa. A questo punto anche per l’Italia svanisce l’ipotesi del, avanzata nelle ultime settimane dopo la richiesta deldi espellere l’Ecuador dai. «Dopo aver analizzato le argomentazioni di tutte le parti interessate e considerato tutti gli elementi portati dinanzi ad essa laha deciso di archiviare il procedimento avviato contro la Fef», si legge in una nota diffusa, «le conclusioni della commissione disciplinare sono state comunicate in data odierna alle parti ...

