Mondiale di beach soccer: la Mami Roof Ostia perde, ma resta il sogno delle semifinali (Di venerdì 10 giugno 2022) Cervia – E' iniziata questa mattina a Cervia, l'avventura della Mami Roof Ostia beach soccer al Mondiale Aics in svolgimento fino a domenica. I lidensi hanno esordito giocando una buona partita sulla sabbia e sotto il sole romagnolo. Tempi regolamentari tirati e terminati in pareggio 5 a 5 (4 gol di Francavillese e uno di Racaniello). Sono stati i rigori a decidere il destino dei team coinvolti. L'Iran ha avuto la meglio per 12 a 11. Questo pomeriggio alle 17 i ragazzi guidati da Simone Vacchelli scenderanno di nuovo sulla sabbia, per approdare eventualmente alle semifinali di domani. Di seguito la rosa della squadra Alfio Lazzari ( allenatore ) Simone Vacchelli (capitano) Giorgio Atturi Alessio Marioli David Veronesi Steven Francavillese Fabrizio Altissimi Simone ...

