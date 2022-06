Modica | si è insediata la commissaria Ficano FOTO

Pubblicità

peppesava : RT @Ragusanews: Modica, si è insediata la commissaria. Il consiglio resta in carica - Ragusanews : Modica, si è insediata la commissaria. Il consiglio resta in carica -

RagusaNews

- La prima donna nella storia al timone del Comune di. Domenica Ficano, commissario regionale nominato per condurrea nuove elezioni amministrative nel 2023, si èoggi. La giunta Abbate, presieduta dal vicesindaco Saro Viola, è cessata dalla carica. Resta in carica il consiglio comunale fino a ...... "serbatoio" da cui ilCalcio potrà attingere per la prima squadra come è già avvenuto in questa stagione. Da quando si èla nuova dirigenza, Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di ... Modica, si è insediata la commissaria. Il consiglio resta in carica Modica Si è insediato a Modica al Palazzo dei Mercedari, lo scorso 27 maggio , presso la sede del Museo Ibleo delle Arti e Tradizioni Popolari ‘Serafino Amabile Guastella’, alla presenza del Direttore Onorar ...