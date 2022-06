Milano, materiale pedopornografico su telefono e pc: carabiniere condannato a oltre 2 anni (Di venerdì 10 giugno 2022) È stato condannato a 2 anni e 2 mesi per detenzione e divulgazione on line di materiale pedopornografico un carabiniere 50enne , che era in servizio a Milano . Lo ha deciso con rito abbreviato (sconto ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) È statoa 2e 2 mesi per detenzione e divulgazione on line diun50enne , che era in servizio a. Lo ha deciso con rito abbreviato (sconto ...

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: È stato condannato a 2 anni e 2 mesi per detenzione e divulgazione on line di materiale pedopornografico un carabiniere 5… - Joshua4ita : RT @Agenzia_Ansa: È stato condannato a 2 anni e 2 mesi per detenzione e divulgazione on line di materiale pedopornografico un carabiniere 5… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: È stato condannato a 2 anni e 2 mesi per detenzione e divulgazione on line di materiale pedopornografico un carabiniere 5… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: È stato condannato a 2 anni e 2 mesi per detenzione e divulgazione on line di materiale pedopornografico un carabiniere 5… - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: È stato condannato a 2 anni e 2 mesi per detenzione e divulgazione on line di materiale pedopornografico un carabiniere 5… -