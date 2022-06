Milan, Inter e Roma volano con gli abbonamenti: il Napoli discute sul canone di affitto del Maradona (Di venerdì 10 giugno 2022) La campagna abbonamenti è già cominciata da tempo per i top club italiani. Juventus, Milan, Inter e Roma fanno registrare numeri da record, con una voglia matta da parte dei tifosi di essere sempre vicino alla squadra. La Roma di Friedkin fresca vincitrice della Conference League ha venduto già 30 mila tessere, Stesse cifre anche per Milan e Inter, mentre i bianconeri hanno ufficializzato la vendita delle tessere solo qualche giorno fa. A Napoli la campagna abbonamenti non è ancora definita, nemmeno annunciata. Non si è capito se il club di Aurelio De Laurentiis ha intenzione di lanciarla, oppure no. In questo momento sembra regnare un caos generale in casa Napoli, tanto sui rinnovi quanto in alcuni aspetti ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 giugno 2022) La campagnaè già cominciata da tempo per i top club italiani. Juventus,fanno registrare numeri da record, con una voglia matta da parte dei tifosi di essere sempre vicino alla squadra. Ladi Friedkin fresca vincitrice della Conference League ha venduto già 30 mila tessere, Stesse cifre anche per, mentre i bianconeri hanno ufficializzato la vendita delle tessere solo qualche giorno fa. Ala campagnanon è ancora definita, nemmeno annunciata. Non si è capito se il club di Aurelio De Laurentiis ha intenzione di lanciarla, oppure no. In questo momento sembra regnare un caos generale in casa, tanto sui rinnovi quanto in alcuni aspetti ...

