Milan, il Real Madrid ci ha provato per Tonali (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima di fiondarsi su Aurelien Tchouameni, il Real Madrid ha provato a prendere Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, che ha fatto una... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima di fiondarsi su Aurelien Tchouameni, ilhaa prendere Sandro. Il centrocampista del, che ha fatto una...

Pubblicità

Fidanzaluca02 : ???? Secondo il giornalista Santi Aouna di Foot Mercato, il primo obiettivo del Real Madrid non era Tchouaméni, ma Tonali del Milan - nonevoltaire : @ariolsz Oddio, non è che sta rifiutando il Real Madrid. Penso che chiunque sceglierebbe il Milan - cmercatoweb : ????#Milan, il retroscena clamoroso su #Tonali - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #10giugno 1959 è nato #CarloAncelotti. Dal '76 al '92 con Parma, Roma e Milan: 4 C. Italia, 2 Champions, 2 Uefa, 3 s… - spicciar : @d_arco75 @ironcrazia @FrancoErLaziale Si comportasse in maniere diversa, avesse rispetto, non ci prendesse in giro… -