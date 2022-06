Milan, dalla Turchia un’offerta per Ballo-Touré: i dettagli (Di venerdì 10 giugno 2022) Milan Ballo-TOURE – Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Trabzonspor, club campione di Turchia, avrebbe presentato un’offerta al terzino del Milan Ballo-Touré. Il Trabzonspor avrebbe intensificato i contatti con l’agente del ragazzo per verificare la disponibilità del trasferimento. Il calciatore al Milan sta bene ma allo stesso tempo vorrebbe trovare un club che gli possa garantire un minutaggio maggiore. L’ex Monaco ha davanti nelle gerarchie Theo Hernandez. Inoltre quando il francese era indisponibile, Pioli ha spesso inserito Florenzi sulla corsia di sinistra invece del senegalese. L’offerta dei turchi è di 3 milioni di euro. Massara non considera il terzino in uscita e soltanto un’offerta superiore potrebbe cambiare ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 giugno 2022)-TOURE – Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Trabzonspor, club campione di, avrebbe presentatoal terzino del. Il Trabzonspor avrebbe intensificato i contatti con l’agente del ragazzo per verificare la disponibilità del trasferimento. Il calciatore alsta bene ma allo stesso tempo vorrebbe trovare un club che gli possa garantire un minutaggio maggiore. L’ex Monaco ha davanti nelle gerarchie Theo Hernandez. Inoltre quando il francese era indisponibile, Pioli ha spesso inserito Florenzi sulla corsia di sinistra invece del senegalese. L’offerta dei turchi è di 3 milioni di euro. Massara non considera il terzino in uscita e soltantosuperiore potrebbe cambiare ...

