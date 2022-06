Milan, basta addii a zero: Cardinale vara il piano rinnovi (Di venerdì 10 giugno 2022) Il nuovo proprietario del Milan Cardinale non vuole più addii a zero e vara il piano per i rinnovi Il neo proprietario del Milan Gerry Cardinale non vuole che ripetano casi alla Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Per mentalità imprenditoriale, perdere un calciatore a zero significa abbandonare un asset e rinunciare a parte del proprio patrimonio, un concetto che ogni proprietario conosce ma a Cardinale sta particolarmente a cuore Per lui non è ancora tempo di prendere decisioni per il Milan ma è chiaro che nel prossimo futuro condividerà con Elliott le decisioni strategiche. Rafael Leao, Ismaël Bennacer, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu sono le quattro situazioni al centro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Il nuovo proprietario delnon vuole piùilper iIl neo proprietario delGerrynon vuole che ripetano casi alla Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Per mentalità imprenditoriale, perdere un calciatore asignifica abbandonare un asset e rinunciare a parte del proprio patrimonio, un concetto che ogni proprietario conosce ma asta particolarmente a cuore Per lui non è ancora tempo di prendere decisioni per ilma è chiaro che nel prossimo futuro condividerà con Elliott le decisioni strategiche. Rafael Leao, Ismaël Bennacer, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu sono le quattro situazioni al centro ...

