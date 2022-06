Meta sta pensando di stroncare gli accordi con i giornali (Di venerdì 10 giugno 2022) Il gruppo di Facebook non ha intenzione di rinnovare i rapporti commerciali con le case editrici per pagare le notizie che compaiono nella sezione news. Pesano gli investimenti sul Metaverso e nuove regolamentazioni Leggi su wired (Di venerdì 10 giugno 2022) Il gruppo di Facebook non ha intenzione di rinnovare i rapporti commerciali con le case editrici per pagare le notizie che compaiono nella sezione news. Pesano gli investimenti sulverso e nuove regolamentazioni

