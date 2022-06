MERCATO MILAN E TOP NEWS – Bremer lontano | arriva Gabriel Jesus?

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, PRIMI CONTATTI CON GLI AGENTI DI RASPADORI Al momento nessuna offerta al Sassuolo… - capuanogio : Ieri sono partiti i colloqui per i rinnovi di #Maldini e #Massara con il #Milan di #RedBird: il mercato dei rossone… - gilnar76 : Ursino: «Il #Milan insegna, ha vinto lo Scudetto e sul mercato…» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - infoitsport : Ballo-Tourè sul mercato? Offerta del Trabzonspor: risposta sorprendente del Milan -

Il Milanista

Nel campionato vinto dal(69 gol fatti), davanti all' Inter (84) e al Napoli (74), la Juve , quarta, ha segnato 57 reti,... in questo momento, sulla Juve viaggi su due binari : il primo ...Maldini intende regalare una squadra competitiva a Pioli, molto dipenderà dal budget che ilavrà a disposizione per il: uno tra de Katelaere e Zaniolo è di troppo. Caicedo proposto alla ... Mercato Milan / Seconda ufficialità e nuova offerta da 33 milioni Il Milan, dopo essersi laureato campione d'Italia, sembrerebbe essere vicino a prolungare il contratto ad Antonio Mirante ...Intervistato da TMW per analizzare i temi caldi del mercato, Giuseppe Ursino dice la sua anche sulla 'moda' dei parametri zero che potrebbe prendere il largo in questa sessione ...