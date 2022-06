Mercato auto Italia - La Top 3 per alimentazione - FOTO GALLERY (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo le dieci auto più vendute, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni nei diversi segmenti, in base alle principali alimentazioni. I numeri. Nessuna sorpresa per quanto riguarda le endotermiche a benzina e gasolio, con le prime in calo del 22% e le diesel scese del 29,5%. Tra le bifuel, mese positivo per le vetture a Gpl, giunte al 7,8% della quota di Mercato (+4,1%), mentre prosegue il tracollo di quelle a metano, che perdono oltre il 60%. Passando alle ibride, la quota continua ad aumentare (+1,8%) e ha raggiunto il 33,5% del Mercato, grazie, soprattutto, al +16,9% delle full hybrid. Calano, invece, le plug-in (-3,5%). Consuntivo in rosso anche per le elettriche pure: a maggio ne sono state immatricolate 4.489, il 13,2% in meno rispetto allo stesso mese del 2021: come per le plug-in, anche per le Ev ha pesato l'attesa per ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo le diecipiù vendute, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni nei diversi segmenti, in base alle principali alimentazioni. I numeri. Nessuna sorpresa per quanto riguarda le endotermiche a benzina e gasolio, con le prime in calo del 22% e le diesel scese del 29,5%. Tra le bifuel, mese positivo per le vetture a Gpl, giunte al 7,8% della quota di(+4,1%), mentre prosegue il tracollo di quelle a metano, che perdono oltre il 60%. Passando alle ibride, la quota continua ad aumentare (+1,8%) e ha raggiunto il 33,5% del, grazie, soprattutto, al +16,9% delle full hybrid. Calano, invece, le plug-in (-3,5%). Consuntivo in rosso anche per le elettriche pure: a maggio ne sono state immatricolate 4.489, il 13,2% in meno rispetto allo stesso mese del 2021: come per le plug-in, anche per le Ev ha pesato l'attesa per ...

