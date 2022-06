Mercati in tensione, lo spread sale a 230 punti. Borse a picco: Milano perde il 3,5% (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo spread tra Btp e Bund resta sotto pressione ma non esplode: il differenziale tra i due titoli di Stato a 10 anni viaggia verso metà seduta sui 223 punti base, dopo aver toccato un massimo di giornata... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 giugno 2022) Lotra Btp e Bund resta sotto pressione ma non esplode: il differenziale tra i due titoli di Stato a 10 anni viaggia verso metà seduta sui 223base, dopo aver toccato un massimo di giornata...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Mutui e prestiti più cari per le famiglie, credito più costoso per le imprese, rendimenti dei titoli di Stato in au… - Agenzia_Ansa : Dopo la corsa della vigilia, ancora tensione sullo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha ap… - DomenicoMolli10 : RT @Agenzia_Ansa: Mutui e prestiti più cari per le famiglie, credito più costoso per le imprese, rendimenti dei titoli di Stato in aumento… - Mariquita_la1a : RT @Agenzia_Ansa: Mutui e prestiti più cari per le famiglie, credito più costoso per le imprese, rendimenti dei titoli di Stato in aumento… - Antonella_O_O : RT @Agenzia_Ansa: Mutui e prestiti più cari per le famiglie, credito più costoso per le imprese, rendimenti dei titoli di Stato in aumento… -