Mercati finanziari | facciamo il punto sull’inflazione con gli esperti

(Di venerdì 10 giugno 2022) Anche se non viene quasi mai nominato, probabilmente più per scaramanzia che per altro, lo scenario stagflattivo è quello che più di ogni altro incute timore fra gli analisti: difatti uno contesto macro recessivo e un’inflazione strisciante -o peggio galoppante- rappresentano la peggior combinazione con cui le economie e ipossano confrontarsi. Attualmente a livello globale la pressione sui prezzi al consumo è un fenomeno osservabile a macchia di leopardo e, nonostante le ultime rilevazioni del PIL di alcuni paesi non positive, è ancora prematuro parlare di cicli in contrazione; tuttavia se anche in una sola grande economia dovesse iniziare a delinearsi una situazione come quella appena descritta in poco tempo ci sarebbe un effetto contagio a livello internazionale, in quanto, come già è stato dimostrato più volte dal passato, in un ...